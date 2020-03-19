В Украину из Египта сегодня вернут 830 туристов

Сегодня на самолетах, осуществляющих спецрейсы и Шарм-эль-Шейха и Хургады, домой вернется 830 украинцев. Об этом сообщает МИД Украины.

Согласно информации оперативного штаба, ранее все пассажиры пребывали на карантине в отелях Египта. Сообщается, что прибывать в Украину наши соотечественники будут в течение суток. В аэропорту все пассажиры пройдут температурный скрининг и прочие процедуры, предусмотренные МОЗ. Всего же, по состоянию на 19 марта, в карантине за границей пребывал 861 украинец.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в Италии и Испании, где бушует коронавирус, появилось правило "1 метра" и топот в знак благодарности. В условиях жесткого карантина медики решают, кому предоставлять помощь, а некоторые умирают, прощаясь с родными по Skype

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