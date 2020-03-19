Пригородное сообщение с Киевом приостановлено

Транспортное сообщение между Киевом и пригородными населенными пунктами приостановлено на время карантина. Об этом сообщил в.и. о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"Междугородное транспортное сообщение, как мы знаем, на период карантина приостановлено, по крайней мере до 3 апреля 2020 года", - сказал Володин.

Исключение для пригородного движения составляют случаи перевозки сотрудников на рабочие места.

"Учитывая эту ситуацию, мы подготовили обращение к руководителям районных государственных администраций об обеспечении соответствующим транспортом медицинских работников", - отметил директор департамента здравоохранения КОГА Максим Ионов.

Как сообщал портал "Комментарии", ради противодействия коронавирусной пандемии правительство постановило ограничить количество пассажиров для перевозки на общественном транспорте: для маршруток - не более 10 человек, троллейбусов - 20, трамваев - 20 в одном вагоне. Контролировать этот минимум поручено водителям, а в случае трудностей – поможет полиция.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!