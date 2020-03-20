В Румынии жгут тюрьмы, а Трамп не желает видеть в США лидеров G7: топ-5 новостей, которые вы могли пропустить

Саммит G7 состоится онлайн

Впервые в истории большая семерка будет проводить саммит G7 онлайн. Отменить очную встречу решил президент США Дональд Трамп, сообщает Reuters. Именно в Штаты в июне должны были съехаться мировые лидеры. Но из-за коронавируса пришлось идти на кардинальные меры. Отменять саммит вообще Трамп не решился, поэтому предложил коллегам подискутировать на тему мировых проблем по видеосвязи. "Это необходимо, чтобы страны сейчас сосредоточили свои ресурсы на борьбе с коронавирусом", сказали в Белом доме. Кроме летнего онлайн-саммита G7 может провести еще несколько встреч онлайн.





Египет ужесточает карантин

Из-за резкого распространения коронавируса Египет решил ужесточить карантин: в стране закрывают все кафе, ночные клубы и торговые центры. Такое решение приняло на совещании правительство Египта, пишет Al Arabiya. В обычном режиме на время карантина будут работать только аптеки и продуктовые супермаркеты и магазины. В Египте коронавирусом заболели уже 256 человек, 7 из них умерли.





Протесты в Румынии

В Румынии протестуют из-за введенного карантина заключенные. В одной из тюрем они подожгли помещение. Дело в том, что когда в стране ввели чрезвычайное положение, родственникам запретили посещать заключенных в местах лишения свободы. Самим осужденным столь жесткое ограничение пришлось не по вкусу. Они начали бунтовать. В одной из тюрем после отбоя заключенные подожгли матрасы. Сотрудники колонии вызвали спасателей, но троих осужденных спасти не удалось - они скончались. Еще двое сейчас под наблюдением врачей.





Каннский кинофестиваль в мае не состоится

Каннского кинофестиваля в мае не будет. Возможный перенос организаторы откладывали до последнего, но из-за резкой вспышки коронавируса в Европе все же пошли на этот шаг. Когда именно состоится 73-й Каннский кинофестиваль пока не известно. Возможно, это будет июнь либо начало июля, если ситуация стабилизируется. Первоначально его планировали провести с 12 по 23 мая. Каннский фестиваль отменяли дважды: в 1939-м, когда нацисты напали на Польшу, а также в 1968. Тогда организаторы мероприятия поддержали забастовку рабочих и студентов Франции.





Закрывают главные святыни ислама

Коронавирус вносит свои коррективы и в религиозную жизнь. Впервые за всю историю закрывают две главнейшие исламские святыни - Мечеть пророка, что в Медине, и Большую мечеть в Мекке. Такое решение приняли власти Саудовской Аравии, поскольку коронавирус начал активно распространяться по стране, а эти святыни собирают всегда огромнейшее количество паломников, в том числе иностранных. "Правоверным не разрешатся заходить и молиться на территории Мечетей, тем более по пятницам", - заявили представители власти. Запрет начинает действовать немедленно. А вот когда закончится неясно. Все зависит от темпов распространения болезни.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Украине увеличилось количество инфицированных Covid-19.

















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