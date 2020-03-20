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В Украине подтвердилось еще пять случаев заражения коронавирусом

Все заболевшие в Украине находятся в изоляции

сегодня, 00:28
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Украине подтвердилось еще пять случаев заражения коронавирусом

Новыми жертвами коронавируса стали жители Черновицкой области, где зафиксировано пять новых случаев заболевания. Результаты подтвердили исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины. Пациенты изолированы, их состояние стабильное.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них – летальные.

Ранее "Комментарии" писали, что 19 марта, умерла инфицированная коронавирусом женщина согласно результатам исследования вирусологической референс- лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID- 19. Еще 4 случая заражения коронавирусом обнаружены по результатам исследований региональных лабораторий.

Также мы писали, что мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал о первом подтвержденном случае коронавируса в своем городе. По словам градоначальника, который обратился к людям по видео, Covid-19 обнаружили в крови 56-летнего мужчины, который недавно прилетел из Австрии. Согласно результатам исследования вирусологической референс- лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID- 19. Еще 4 случая заражения коронавирусом обнаружены по результатам исследований региональных лабораторий.


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