В Украине зафиксирована третья жертва коронавируса

В Ивано-Франковске сегодня, 19 марта, умерла инфицированная коронавирусом женщина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.



Отмечается что, женщина долгое время занималась самолечением и слишком поздно обратилась за медицинской помощью. Она умерла спустя сутки после госпитализации, до получения результатов теста на COVID-19.

Также в Минздраве призывают при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвонить своему семейному врачу, оставаться дома. Также стоит помнить, что самоизоляция является самым действенным способом обезопасить себя от инфицирования.

Ранее "Комментарии" писали, что согласно результатам исследования вирусологической референс- лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на COVID- 19. Еще 4 случая заражения коронавирусом обнаружены по результатам исследований региональных лабораторий.

Также мы писали, что мэр Житомира Сергей Сухомлин рассказал о первом подтвержденном случае коронавируса в своем городе. По словам градоначальника, который обратился к людям по видео, Covid-19 обнаружили в крови 56-летнего мужчины, который недавно прилетел из Австрии.

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