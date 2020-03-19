В Украине зафиксирована третья жертва коронавируса

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6161.51
ETH/USD
134.89
LTC/USD
38.88
USD/UAH
28.60
EUR/UAH
30.80
RUB/UAH
0.36
В Ивано-Франковске сегодня, 19 марта, умерла инфицированная коронавирусом женщина. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается что, женщина долгое время занималась самолечением и слишком поздно обратилась за медицинской помощью. Она умерла спустя сутки после госпитализации, до получения результатов теста на COVID-19.
Также в Минздраве призывают при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвонить своему семейному врачу, оставаться дома. Также стоит помнить, что самоизоляция является самым действенным способом обезопасить себя от инфицирования.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости