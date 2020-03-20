Стало известно, где заразились коронавирусом супруги из Днепропетровщины

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Супруги из Днепропетровщины, которые заболели коронавирусом Covid-19, недавно вернулись из Франции. Вероятно, там они и могли подцепить инфекцию. Об этом сообщил руководитель области Александр Бондаренко.
Первые два случая инфицирования Covid-19 в Днепропетровской области зафиксировали накануне. К врачам обратилась супружеская пара. Недавно они вернулись из поездки во Францию, после чего у мужчины и женщины появились характерные симптомы.
"Их состояние абсолютно нормальное. Последние несколько дней они провели в инфекционных боксах. Люди сами обратились в больницу. Сейчас оба чувствуют себя хорошо. Температура есть, но она невысокая", рассказал Бондаренко в видеообращении на страничке в Facebook.
За состоянием здоровья супругов постоянно наблюдают медики. Пока никакой угрозы нет. Теперь необходимо определить лиц, с которыми последнее время общались заболевшие. Эти люди также обязаны будут самоизолироваться и пройти ряд необходимых исследований, в частности, тест на Covid-19.
По последним данным в Украине подтвердилось 26 случаев заражения коронавирусом: в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Черновицкой, Киевской областях и Киеве. Больше всего больных сейчас в Черновицкой области.
Ранее "Комментарии" рассказывали, кто мог заразиться коронавирусом от больного в Житомире.
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