Стало известно, где заразились коронавирусом супруги из Днепропетровщины

Супруги из Днепропетровщины, которые заболели коронавирусом Covid-19, недавно вернулись из Франции. Вероятно, там они и могли подцепить инфекцию. Об этом сообщил руководитель области Александр Бондаренко.

Первые два случая инфицирования Covid-19 в Днепропетровской области зафиксировали накануне. К врачам обратилась супружеская пара. Недавно они вернулись из поездки во Францию, после чего у мужчины и женщины появились характерные симптомы.

"Их состояние абсолютно нормальное. Последние несколько дней они провели в инфекционных боксах. Люди сами обратились в больницу. Сейчас оба чувствуют себя хорошо. Температура есть, но она невысокая", рассказал Бондаренко в видеообращении на страничке в Facebook.

За состоянием здоровья супругов постоянно наблюдают медики. Пока никакой угрозы нет. Теперь необходимо определить лиц, с которыми последнее время общались заболевшие. Эти люди также обязаны будут самоизолироваться и пройти ряд необходимых исследований, в частности, тест на Covid-19.

По последним данным в Украине подтвердилось 26 случаев заражения коронавирусом: в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Черновицкой, Киевской областях и Киеве. Больше всего больных сейчас в Черновицкой области.

Ранее "Комментарии" рассказывали, кто мог заразиться коронавирусом от больного в Житомире.

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