Помощь из Китая: Украина отправляет военный самолет за медикаментами и оборудованием

Сегодня в Китай вылетит военный грузовой самолет ИЛ 76, который заберет помощь в борьбе с коронавирусом. Уже завтра в Украину прибудет большая партия медицинских масок, экспресс-тесты и аппараты для вентиляции легких.

По словам депутата от "Слуги народа" Андрея Мотовиловца, который будет сопровождать рейс, помощь прибудет из города Гуанчжоу. Этот полет будет первым, и на следующей неделе украинский самолет отправиться за медоборудованием вновь.

Согласно последним данным, в Украине подтвердилось 26 случаев заражения коронавирусом: в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Черновицкой, Киевской областях и Киеве. Больше всего больных сейчас в Черновицкой области.

Ранее "Комментарии" рассказывали, кто мог заразиться коронавирусом от больного в Житомире.

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