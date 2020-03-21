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Жители Закарпатской области получили первую партию медикаментов и других средств для борьбы с коронавирусом

Закарпатье получило 20 000 масок, тесты на коронавирус и другие медицинские средства, оборудование и препараты, закупленные на средства Благотворительного фонда Оксаны Марченко

сегодня, 12:15
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Жители Закарпатской области получили первую партию медикаментов и других средств для борьбы с коронавирусом

На Закарпатье прибыла первая партия медицинских препаратов и грузов для борьбы с коронавирусом, которая является частью программы помощи от председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.

Способствовал принятию такого решения тот факт, что жители этого региона больше остальных подвержены опасности из-за частых поездок в европейские страны.

Сообщается, что в перечне того, что привезли на Закарпатье, есть 20 тыс. медицинских масок с резиновыми петлями, которые активисты раздадут жителям области.  

Средства защиты и оборудование будут распределены среди медицинских учреждений области: 

– Благотворительный фонд Оксаны Марченко заключил контракт и оплатил 5 аппаратов искусственной вентиляции легких производства Франции. Два аппарата будут поставлены в Закарпатскую область. Один из них поступит в Воловецкую центральную районную больницу, а второй предназначен для Мукачевской центральной районной больницы;
– 350 экспресс-тестов BIOEASY для выявления коронавируса (2019-nCoV);
– 38 000 защитных осмотровых перчаток;
– 600 комплектов медицинских комбинезонов нескольких видов;
– 90 комплектов одежды для использования докторами-инфекционистами;
– электронное оборудование для мониторинга состояния пациентов "БИОМЕД" ВМ800D, аппаратура, использующаяся при реанимационных процедурах, в отделениях интенсивной терапии и при проведении операций;
– 30 штативов для капельниц;
– 500 литров средства для дезинфекции рук, кожи и медицинского оборудования.

Напомним, в Украине по состоянию на вечер пятницы, 20 марта, подтвержден 41 случай заражения COVID-19. Количество летальных случаев не увеличилось и сейчас насчитывается в Украине три жертвы коронавируса.


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