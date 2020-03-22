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В МИДе подсчитали число украинцев, которые вернулись из-за рубежа

В Украину вернулось почти 60 тысяч граждан

сегодня, 09:25
Автор:

• Сергей Медведев

В МИДе подсчитали число украинцев, которые вернулись из-за рубежа

В связи с распространением вируса COVID-19, украинцы возвращаются домой из зарубежных поездок. Так, при поддержке дипломатических учреждений в Украину вернулось уже 59 494 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МИДа.

Дипломаты уточнили, что на карантине в других странах находится 152 украинских гражданина, 16 человек лечатся от вируса в  в Германии, Доминиканской Республике, Италии, Польше, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах. Смогли выздороветь шестеро — в Италии и Польше по одному человеку и еще четыре — в Японии.

В то же время, от коронавируса за границей скончались трое украинцев.

Как сообщал портал "Комментарии", украинцы, находящиеся за рубежом, возвращаются домой. Так, 18 марта было запланировано 53 зарубежных рейса. 


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Источник: https://www.unian.net/health/worldnews/10925855-v-ukrainu-iz-za-koronavirusa-vernuli-pochti-60-tysyach-ukraincev.html
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