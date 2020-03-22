Глава ОП Андрей Ермак приобрел "мерседес" за 3 млн гривень

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак внес изменения в свою декларацию в связи с покупкой автомобиля. Так, он сообщил в своей декларации, что приобрел Mercedes-Benz S-класса 350 d 4MATIC long за 2,9 миллиона гривен. Такая информация появилась в Едином государственном реестре деклараций.

Отмечается, что 11 марта Ермак приобрел Mercedes-Benz S 2019 года выпуска у ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 972 776 гривен. Еще 106 тыс. 752 грн ушло на плату услуг при приобретении, сбор за приобретение прав собственности составил 123 тыс. 865 грн.

Таким образом, суммарно покупка элитного авто обошлась чиновнику в 3 млн 203 тыс. 393 гривны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно декларации Андрей Ермак получил в 2019 году 255 тыс. 859 грн дохода от предпринимательской деятельности.

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