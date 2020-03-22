Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.03.2020

BTC/USD

6054.76

ETH/USD

129.07

LTC/USD

37.29

НБУ 22.03.2020

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

30.35

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Глава ОП Андрей Ермак приобрел "мерседес" за 3 млн гривень
НОВОСТИ Все новости

Глава ОП Андрей Ермак приобрел "мерседес" за 3 млн гривень

Андрей Ермак задекларировал приобретение элитного автомобиля

сегодня, 14:43
Автор:

• Сергей Медведев

Глава ОП Андрей Ермак приобрел "мерседес" за 3 млн гривень

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак внес изменения в свою декларацию в связи с покупкой автомобиля. Так, он сообщил в своей декларации, что приобрел Mercedes-Benz S-класса 350 d 4MATIC long  за 2,9 миллиона гривен. Такая информация появилась в Едином государственном реестре деклараций.

Отмечается, что 11 марта Ермак приобрел Mercedes-Benz S  2019 года выпуска у  ООО "Автомобильный дом Украина-Мерседес Бенц" за 2 972 776 гривен. Еще 106 тыс. 752 грн ушло на плату услуг при приобретении, сбор за приобретение прав собственности составил 123 тыс. 865 грн.

 Таким образом, суммарно покупка элитного авто обошлась чиновнику в  3 млн 203 тыс. 393 гривны. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что согласно декларации Андрей Ермак получил в 2019 году 255 тыс. 859 грн дохода от предпринимательской деятельности.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://public.nazk.gov.ua/declaration/b965a4e5-0148-495f-b687-8ba34484f770
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...