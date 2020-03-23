Синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло

В Украину вернулась краткосрочная зима в марте. Как сообщает гидрометцентр, минувшей ночью столбики термометров опустились до -6 мороза. Днем в столице ожидается 0…+2 градусов, но в некоторых регионах будет немного теплее (смотри иллюстрацию).

Зимние отметки в 0…+2 и +1…+3 градусов, а также снег прогнозируют в Черновцах, Ивано-Франковске, а также Львове и Тернополе соответственно. До 4-х тепла ожидается в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Чернигове, Сумах, Черкассах, Харькове и Луганске. Максимальные отметки этого дня будут на юге: в Одессе, Херсоне и Симферополе воздух прогреется до +6 градусов.

Начиная с завтрашнего дня, с каждым последующим грядет незначительное потепление. Уже в пятницу в Украину вернется весна: с солнцем и 14 градусами выше нуля.

Как ранее сообщали “Комментарии”, во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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