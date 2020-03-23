Украинцы в плену у пиратов и первый отказ от Олимпиады 2020: топ-5 новостей, которые вы могли пропустить

Украинские моряки в плену у пиратов

Семерых украинских моряков захватили в плен пираты у берегов Африки. Злоумышленники атаковали контейнеровоз в Гвинейском заливе. Корабль как раз направлялся из порта Ломе в порт Либревиль. Об этом говорится в сообщении Seafarers journal. В этот момент на борту было 17 членов экипажа. Моряки взяли в плен только семерых и, по предварительным данным, все они украинцы. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.





Самолет с гумпомощью из Китая

В "Борисполе" приземлился самолет с гуманитарной помощью из Китая. Украинцам передали тесты на коронавирус, антисептики, маски и медицинское оборудование, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких. Все это в ближайшее время должны передать в регионы, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. Тесты на коронавирус китайцы передали двух видов: одни быстрые, другие для лабораторных исследований. Гуманитарную помощь из КНР забирал самолет Вооруженных сил. Вскоре должно быть еще несколько таких же рейсов. Напомним, что по состоянию на вечер 22 марта, в Украине подтверждено 73 случая инфицирования коронавирусом Covid-19.





Обмен пленными

Обмен пленными не поставлен на паузу, переговоры с агрессором и боевиками продолжаются, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Не смотря на то, что коронавирус внес свои коррективы в повестку дня, в целом на этот процесс он не повлиял, рассказал глава МИД в интервью "Радио Свобода". "Мы работаем над тем, чтобы обмен все-таки состоялся. Безусловно, в условиях дополнительных карантинных мер. Но судьба наших пленных для президента - приоритет номер один". Еще до объявления карантина глава Офиса президента говорил о том, что обмен пленными может состояться уже в марте.





Канада отказалась от участия в Олимпиаде

Канада не поедет на Олимпийские игры 2020 в Токио, если их не перенесут. Страна решила не рисковать своими спортсменами из-за вспышки коронавируса. Организаторов призывают отложить Олимпиаду до следующего года, пишет CNN. Пока официально Игры, которые должны состояться уже этим летом в Японии, не отменяли. Но Олимпийский комитет рассматривает и такую возможность. "Мы понимаем, что это сложно. Но нет ничего важнее здоровья и безопасности спортсменов и населения планеты в целом", - заявили в Олимпийском комитете Канады. Она стала первой страной, отказавшейся от Олимпиады.





Компенсация американцам

Каждая американская семья получит по 3 тысячи долларов. Правительство США решило заплатить компенсацию в связи с распространением коронавируса. Об этом в интервью каналу Fox News рассказал министр финансов Стивен Мнучин. Соответствующий законопроект уже на рассмотрении Конгресса и проголосовать его должны до конца сегодняшнего дня. Как только он вступит в силу Федеральная резервная система сможет открыть доступ к четырем триллионам долларов, которые используют для поддержки американской экономики в условиях пандемии в течении ближайших нескольких месяцев.

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