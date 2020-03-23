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Требуют президентский борт: украинские туристы застряли в Доминикане

Домой из Доминиканы который день подряд не могут вернуться более сотни украинских туристов.

сегодня, 10:06
Автор:

• Виолетта Комаровская

Требуют президентский борт: украинские туристы застряли в Доминикане

Группа украинских туристов застряла в Доминикане. Они требуют прислать за ними президентский борт. Накануне украинцы записали соответствующее обращение и опубликовали его в Instagram.

После того как Доминикана закрыла из-за вспышки коронавируса границы и прекратила авиасообщение, на популярном курорте застряли более сотни украинцев. Сами они утверждают, что их 129 человек. При этом достаточно много семей с детьми. Несовершеннолетних, которые нуждаются в эвакуации, около 20-и человек. Возможности самостоятельно вернуться домой у украинцев не осталось. Чартерные самолеты в страну не пускают. Турагенты, которые отправили туристов на отдых, не дают информации, что делать людям дальше. 

Отчаяние подтолкнуло украинцев поставить президенту Владимиру Зеленскому жесткий ультиматум. Они требуют, чтобы с островов их эвакуировал президентский борт, если других вариантов не осталось. 

В Доминикане по состоянию на утро понедельника, 23 марта, зафиксировали 202 случая заражения коронавирусом Covid-19. В стране ввели повсюду комендантский час, а магазины работают в ограниченном режиме. Из-за этого ситуация на курорте накаляется. В отелях все чаще фиксируют случаи разбоя. Украинцы боятся, что рано или поздно жертвой нападения может стать кто-то из них. 

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‼️Обращение к @zelenskiy_official ‼️

Публикация от @ romanova_103

Ранее, напомним, "Комментарии" сообщали о том, что в Украину после объявления карантина вернулось около 60 тысяч граждан. 




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Источник: https://www.instagram.com/romanova_103/channel/?utm_source=ig_embed
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