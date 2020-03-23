Жителей Киева просят не штурмовать троллейбусы и трамваи

Киевлян просят не брать штурмом общественный транспорт, который с этого дня перевозит только людей со спецбилетами. Об этом в Facebook призвал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Напомним, с этого дня большинство жителей Киева не смогут воспользоваться общественным транспортом. В связи с риском инфицирования коронавирусом в столице ужесточили карантин. Впрочем, общественный транспорт продолжит курсировать: по спецпропускам водители будут перевозить медработников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, а также продавцов и сотрудников стратегических предприятий.

По словам чиновника, чтобы не было манипуляций, автобусы, троллейбусы, маршрутки и трамваи будут платными, невзирая на спецпропуски. Как и ранее, можно будет воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card. Остальных пассажиров, для которых проезд воспрещен с целью уберечь от вируса, просят не штурмовать транспорт и соблюдать правила карантина.

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