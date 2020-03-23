Жителей Киева просят не штурмовать троллейбусы и трамваи

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
5845.26
ETH/USD
123.66
LTC/USD
36.54
USD/UAH
28.20
EUR/UAH
30.35
RUB/UAH
0.36
Киевлян просят не брать штурмом общественный транспорт, который с этого дня перевозит только людей со спецбилетами. Об этом в Facebook призвал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Напомним, с этого дня большинство жителей Киева не смогут воспользоваться общественным транспортом. В связи с риском инфицирования коронавирусом в столице ужесточили карантин. Впрочем, общественный транспорт продолжит курсировать: по спецпропускам водители будут перевозить медработников, спасателей, правоохранителей, работников сферы ЖКХ, а также продавцов и сотрудников стратегических предприятий.
По словам чиновника, чтобы не было манипуляций, автобусы, троллейбусы, маршрутки и трамваи будут платными, невзирая на спецпропуски. Как и ранее, можно будет воспользоваться проездным, карточкой киевлянина или Kyiv Smart Card. Остальных пассажиров, для которых проезд воспрещен с целью уберечь от вируса, просят не штурмовать транспорт и соблюдать правила карантина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости