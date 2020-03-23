"Геноцид или панацея": мнения о прекращении движения общественного транспорта в Киеве

В связи с эпидемией коронавируса в Киеве с понедельника прекращены перевозки пассажиров в общественном транспорте (исключение сделали только для работников критической инфраструктуры). Эксперты высказали изданию "Комментарии" мнения касательно правильности этого решения.





В выходные градоначальник столицы Виталий Кличко заявил, что с 23 марта общественный транспорт Киева будет перевозить исключительно пассажиров, которые едут на работу на предприятия, обеспечивающие критически важные сферы жизни города. Речь о медработниках, спасателях, правоохранителях, работников сферы ЖКХ, продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудников стратегических предприятий. Для их перевозок разработаны спецмаршруты общественного транспорта.

"Жестко, но необходимо"

Политический эксперт Олег Петровец уверен, что киевская власть делает всё возможное, чтобы обезопасить жителей столицы от заражения коронавирусом.

"Прекращение общественных перевозок – это серьезная, но необходимая превентивная мера, чтобы замедлить инфицирование города, – подчеркивает политэксперт. – Медики и ученые многих стран предупреждают: полностью остановить распространение COVID-19 пока невозможно, а вот минимизировать контакты людей друг с другом – вполне. И общественный транспорт – это то место, где люди чаще всего заражаются ОРВИ и гриппом из-за нарушения правил перевозок. Такие же риски существуют и с новым коронавирусом, ведь он крайне контагиозный".

Соблюдать расстояние 1,5-2 метра друг от друга в транспорте и метро пассажиры не в состоянии, подчеркивает Олег Петровец.

"К тому же, учитывая наш менталитет в духе "авось пронесет", некоторые намеренно игнорируют и будут игнорировать основные правила, подвергая себя и других опасности, – продолжает эксперт. – Да, пока ситуация с общественными перевозками крайне сложная. Но для работников стратегически важных социальных структур (больниц, аптек, супермаркетов, ЖКХ, полицейских и пожарных участков и т.п.) в обычном режиме будет курсировать транспорт. Киевляне должны осознать, что все ограничительные меры – это лишь ради их здоровья. Карантин – это не каникулы. Фраза "смерть – это то, что бывает с другими" в данном случае не пройдет".

"Сознательная геронтофобная политика"

Политолог, кандидат исторических наук Андрей Ганжа считает решение о прекращении в Киеве транспортной перевозки пассажиров в общественном транспорте "геноцидным актом, возведенным в степень банальной глупости".

"Геноцидный – потому что даже не предложена логистика жизнеобеспечения тех групп населения, которые заключаются в концентрационную (простите, карантинную) зону, – поясняет политолог. – Прежде всего – малоимущих слоев, которые лишаются доступа к дешевым продуктовым рынкам, вторичной и третичной медпомощи. Как, например, жителю Левого берега Киева теперь добраться в "Центр микрохирургии глаза" на Комарова, центрам социального обеспечения и тому подобное? Всё это напоминает сознательную геронтофобную политику".

А что до глупости, то как иначе, по словам эксперта, оценить подобное решение в условиях отсутствия информации о реальной эпидемиологической обстановки в стране.

"Ведь о том, что у нас нет в достаточном количестве даже тест-систем, не говорила только ленивая "говорящая голова" на телеэкране, – отмечает Ганжа. – Зато большинство таких "голов" с азартом оправдывали закрытие метро. Остановить-то просто, но хотя бы кто-то просчитал, как и за какие деньги его будут потом "заводить"? А это совсем недешево. А еще с большим удовольствием демократы нескучной ЗЕ-команды ищут пути "срубить деньжат по лёгкому". Это я о штрафах и сроках нового карантинного законодательства. Я редко соглашаюсь с предложенными формулировками, но с формулой "борьба с коронавирусом обойдется Украине дороже потерь от вируса" – не поспоришь".

"Раньше надо было думать"

По мнению политического и экономического аналитика Дениса Гаевского, правильное решение, принятое не вовремя, является ошибочным.

"Сокращать транспортное сообщение в Киеве необходимо было два-три недели назад, – уверен Денис Гаевский. – В условиях, когда в страну вернулись десятки (если не сотни) тысяч людей из очагов эпидемии без всяких проверок и соблюдения режима карантина, а также ввиду отсутствия достаточного количества тестов для определения коронавируса, прекращение транспортного сообщения будет малоэффективым инструментом сдерживания эпидемии".

По мнению эксперта, это решение выглядит снятием ответственности с центральной и местной власти за сложившуюся эпидемиологическую обстановку.

"В конечном итоге экономические и социальные риски через несколько недель перевесят риски эпидемиологические, – считает Гаевский. – Мне представляется, что, говоря о наземном транспорте, необходимо было увеличивать количество рейсов для недопущения чрезмерного скопления людей в нем. А что касается метро, то можно было ограничиться сокращением часов работы и перерывами (для проведения санитарной обработки), недопуском людей без масок и уменьшением интервала хождения поездов".

Как сообщал портал "Комментарии", с понедельника, 23 марта, общественный транспорт в Киеве будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на жизнеобеспечивающие предприятия.

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