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В Киеве с 23 марта ограничат движение общественного транспорта

Ездить в общественном транспорте в столице можно будет только по специальным пропускам

сегодня, 14:27
Автор:

• Татьяна Веремеева

В Киеве с 23 марта ограничат движение общественного транспорта

С понедельника, 23 марта, общественный транспорт в Киеве будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы жизни столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Речь идет о медицинских работниках, спасателях, правоохранителях, сотрудниках сферы ЖКХ, сотрудников продуктовых магазинов и аптек, а также стратегических объектов.

Кличко заявил, что для них будут разработаны специальные маршруты общественного транспорта. Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска, которые можно будет получить на предприятиях.


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