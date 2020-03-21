В Киеве с 23 марта ограничат движение общественного транспорта

С понедельника, 23 марта, общественный транспорт в Киеве будет перевозить исключительно тех пассажиров, которые едут на работу на предприятия, которые обеспечивают критически важные сферы жизни столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.



Речь идет о медицинских работниках, спасателях, правоохранителях, сотрудниках сферы ЖКХ, сотрудников продуктовых магазинов и аптек, а также стратегических объектов.

Кличко заявил, что для них будут разработаны специальные маршруты общественного транспорта. Ездить в транспорте они смогут только при наличии специального пропуска, которые можно будет получить на предприятиях.

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