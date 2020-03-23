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В Украину из-за границы хочет эвакуироваться 27 тысяч человек

Заместитель министра иностранных дел Егор Божок заявил об эвакуации украинцев из Европы, стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокенского региона

сегодня, 11:15
Автор:

• Елена Волкова

В Украину из-за границы хочет эвакуироваться 27 тысяч человек

Возвращения в Украину в разных уголках мира ожидают более 27 тысяч человек. Об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Егор Божок.
По словам чиновника, МИД Украины уже вернуло около 60 тысяч человек, которые застряли за границей из-за коронавируса. Теперь же дипломаты контролируют процесс возвращения домой сограждан, которые находятся в Европе, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокенском регионе. Божок говорит о том, что Украина создала хабы, открыв несколько вариантов эвакуации: воздушный и наземный транспорт, а также железная дорога.
Как ранее сообщали “Комментарии”, ученые Британской ассоциации оториноларингологии сделали заявление о том, что внезапная потеря обоняния может быть еще одним симптомом коронавируса. Причем, указывать на Covid-19 он может, даже если нет других проявлений болезни, и человек болеет в скрытой форме.


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Источник: comments.ua
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