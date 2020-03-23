Спецрейс из Италии: в Украину вернутся 178 украинцев

В Украину возвращаются граждане, которые находились в Италии. Информацию об этом разместило Посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.

Так, в сообщении украинских дипломатов сказано, что специальный рейс, который перевезет 178 человек, выполняется из Неаполя. Перелет осуществляет авиакомпания SkyUp. Всех пассажиров перед рейсом проверили на повышенную температуру — на борт допустили всех с нормальной температурой тела.

Напомним, что за сутки в Украину из-за рубежа вернулось более 15 тысяч человек. Одного пассажира, у которого обнаружили коронавирус, госпитализировали.





Как сообщал портал "Комментарии", в МИДе подсчитали число украинцев, которые вернулись из-за рубежа.

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