Через месяц: Зеленский не отменил, а перенес весенний призыв в армию из-за коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым перенес весенний призыв в армию на месяц вперед. Соответствующий указ президента номер 103 опубликовали на сайте президента Украины.



Теперь весенний военный призыв пройдет в мае-июле 2020 года, а должен был пройти в апреле-июне. Указ уже вступил в силу.

Ранее в Сухопутных войсках сообщали об отмене призыва на военную службу из-за общенационального карантина в Украине и сопутствующих ограничений. Теперь ситуация с призывом в нашей стране стала понятнее.

Однако коронавирус Covid-19 активно распространяется по всему миру и постепенно охватывает Украину, поэтому как общенациональный карантин, так и призыв могут продлить или перенести.

На момент публикации во всем мире коронавирусом заболели более 378 тысяч человек. Из них 16 491 умерли, а более 100 тысяч выздоровели. При этом в Украине заболели 78 человек, из которых 3 умерли и 1 выздоровел.

Как сообщал портал "Комментарии", у Меркель первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.

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