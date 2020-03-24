Через месяц: Зеленский не отменил, а перенес весенний призыв в армию из-за коронавируса

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ,
которым перенес весенний призыв в армию на месяц вперед. Соответствующий указ
президента номер 103 опубликовали на сайте президента Украины.
Теперь весенний военный призыв пройдет в мае-июле 2020
года, а должен был пройти в апреле-июне. Указ уже вступил в силу.
Ранее в Сухопутных войсках сообщали об отмене призыва
на военную службу из-за общенационального карантина в Украине и сопутствующих
ограничений. Теперь ситуация с призывом в нашей стране стала понятнее.
Однако коронавирус Covid-19 активно распространяется по всему миру
и постепенно охватывает Украину, поэтому как общенациональный карантин, так и
призыв могут продлить или перенести.
На момент публикации во всем мире коронавирусом
заболели более 378 тысяч человек. Из них 16 491 умерли, а более 100 тысяч
выздоровели. При этом в Украине заболели 78 человек, из которых 3 умерли и 1
выздоровел.
Как сообщал портал "Комментарии", у Меркель первый тест на коронавирус показал отрицательный результат.
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