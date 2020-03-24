Судьба Олимпиады и угроза распространения коронавируса на Тернопольщине: новости, которые вы могли пропустить

Олимпиаду 2020 переносят

Олимпиаду 2020 не хотели отменять до последнего. Однако, уже вчера представитель МЕЖДУНАРОДНОГО олимпийского комитета заявил - 24 июля, как планировалось, Олимпийские игры не начнутся. "Судя по той информации, которой владеет МОК, было принято решение отложить соревнования. Как надолго - неизвестно, но в июле они не начнутся, насколько мне известно", - говорит Дик Паунд. Вероятно, соревнования состоятся уже в 2021-году. Олимпиаду 2020 пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. Вчера ехать на Игры категорически отказались Канада и Австралия, не хотели рисковать здоровьем спортсменов. Отменяли совсем Олимпийские игры только во время Первой и Второй мировых войн.





Британцы идут на карантин

До последнего не хотел вводить карантин в Великобритании премьер Борис Джонсон. Но под натиском вактов сдался и он. В стране на данный момент более шести с половиной тысяч больных коронавирусом Covid-19. Поэтому карантин решили ввести, как минимум, на три недели. Граждан призывают оставаться дома, выходить на улицу можно только, когда надо сходить в магазин за продуктами или аптеку или поехать на работу, если нет возможности работать дома. Все массовые мероприятия в стране поотменяют, закроют непродовольственные магазины, храмы, спортивные залы и детские площадки. Если люди будут соблюдать карантин, Борис Джонсон обещает его за три недель ослабить.





Коронавирус у священника

Больной коронавирусом священник проводил службу на Тернопольщине. Кроме того отпевал покойников на похоронах и постоянно пребывал среди людей. За неделю он контактировал с около 500 людьми. Теперь медики с правоохранителями пытаются понять, кто эти люди. В эфире одного из украинских каналов заместитель министра МВС Антон Геращенко, даже, назвал имя священника - Олег Винников. Говорит, что это необходимо, чтобы люди, которые знают его и общались с ним в последнее время, сами могли обратиться к врачам. По последним данным в Украине официально 73 больных коронавирусом, но главный санврач Виктор Ляшко утверждает - за вчера было еще 10 новых случаев. По состоянию на 7:00, 24 марта, их пока не добавили к официальной статистике.





Украинцев с коронавирусом за границей стало больше

В заграничных больницах стало больше украинцев, которых лечат от коронавируса Covid-19. В общем по всему миру их 21. Больше всего таких в Германии - 5. Об этом рассказали в Министерстве иностранных дел. 4 украинца заболели в Доминикане, 3 - в Омане. Также есть заболевшие в Польше, Италии, ОАЭ, Испании, Нидерландах и на Сейшельских островах. При этом отправили на карантин за границей 151-го украинца. От коронавируса в других странах погибли трое украинцев, а вот шестерым удалось выздороветь и их уже выписали с больниц.

Также читайте, чего ждать от вторника, 24 марта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!