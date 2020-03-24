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В Украине закрывают аэропорты

Исключение сделано только для аэропорта "Борисполь"

сегодня, 10:49
Автор:

• Сергей Медведев

В Украине закрывают аэропорты

Все украинские аэропорты прекращают свою деятельность. Остановка работы запланирована на полдень 24 марта. Помимо этого вступает в силу запрет на туристические путешествия украинцев. Соответствующее распоряжение издал Кабинет министров Украины.

 Отправка и принятие воздушных судов запрещены до 3 апреля текущего года. Исключение составит лишь международный аэропорт "Борисполь", через который будет осуществляться ограниченное авиасообщение.

Отмечается, что в случае, когда аэропорт "Борисполь" не сможет по каким-либо причинам принять или отправить воздушное судно, резервным установили львовский аэропорт имени Даниила Галицкого.

Как сообщал портал "Комментарии", в связи с карантином в международном аэропорту "Борисполь" закрывают терминал F до 3 апреля. 


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1859632-sogodni-pripinyayetsya-diyalnist-usikh-aeroportiv-ukrayini-krim-borispolya
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