В Украине закрывают аэропорты

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Все украинские аэропорты прекращают свою деятельность. Остановка работы запланирована на полдень 24 марта. Помимо этого вступает в силу запрет на туристические путешествия украинцев. Соответствующее распоряжение издал Кабинет министров Украины.
Отправка и принятие воздушных судов запрещены до 3 апреля текущего года. Исключение составит лишь международный аэропорт "Борисполь", через который будет осуществляться ограниченное авиасообщение.
Отмечается, что в случае, когда аэропорт "Борисполь" не сможет по каким-либо причинам принять или отправить воздушное судно, резервным установили львовский аэропорт имени Даниила Галицкого.
Как сообщал портал "Комментарии", в связи с карантином в международном аэропорту "Борисполь" закрывают терминал F до 3 апреля.
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