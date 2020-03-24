Украина перейдет на летнее время

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В Украине на этой неделе вводится летнее время. Часовую стрелку необходимо перевести на один час вперед с 3 часа ночи в воскресенье, 29 марта. Об этом предупредили в Департаменте техрегулирования и метрологии Министерства экономразвития.
Отметим, что переход на летнее время регулируется правительственным постановлением от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Согласно документу, в Украине время второго часового пояса (киевское) переводится на час вперед в последнее воскресенье марта. Обратный переход (на час назад) производится в последнее воскресенье октября.
Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, когда настает время менять часы.
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