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Украина перейдет на летнее время

Часовую стрелку необходимо перевести на час вперед

сегодня, 12:11
Автор:

• Сергей Медведев

Украина перейдет на летнее время

В Украине на этой неделе вводится летнее время. Часовую стрелку необходимо перевести на один час вперед с 3 часа ночи в воскресенье, 29 марта. Об этом предупредили в Департаменте техрегулирования и метрологии Министерства экономразвития.

Отметим, что переход на летнее время регулируется правительственным постановлением от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Согласно документу, в Украине время второго часового пояса (киевское) переводится на час вперед в последнее воскресенье марта. Обратный переход (на час назад) производится в последнее воскресенье октября.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, когда настает время менять часы.


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Источник: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=5d9bf3cb-74a9-4ce3-ba67-c61ad675df95&title=PovidomlenniaProZaprovadzhenniaLitnogochasu
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