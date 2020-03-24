Бонусы карантина: Pornhub открыл доступ к видео премиум-класса для всех стран

Ресурс с фильмами для взрослых Pornhub решил внести и свою лепту в борьбу с коронавирусом. Так, ранее сайт открыл доступ к премиум-контенту жителям Италии, а теперь разрешил бесплатно смотреть видео премиум-класса и другим странам.

"Оставайтесь дома и помогите сгладить кривую! Поскольку COVID-19 продолжает оказывать влияние на всех нас, Pornhub решил продлить Free Pornhub Premium по всему миру до 23 апреля. Так что наслаждайтесь, оставайтесь дома и будьте в безопасности", - говорится на официальной странице Pornhub в Instagram.

В комментарии к публикации подписчики активно пишут слова благодарности за такой "карантинный" бонус.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что порносайт Pornhub предоставил жителям Италии бесплатный доступ к премиум-сервису до 3 апреля. Таким образом компания решила поддержать итальянцев, находящихся в изоляции из-за коронавирусной инфекции.

"Forza Italia, мы любим тебя! PornHub решил пожертвовать свой процентный доход с платформы ModelHub за март, чтобы помочь Италии во время вспышки", - гласит объявление на сайте.

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