Украина отправит спецпоезд в Москву для эвакуации граждан

Из Киева в Москву отправится специальный поезд, который должен забрать домой украинцев, которые находятся в России. Отдельный рейс запланирован на 28 марта. Поезд также доставит российских граждан на территорию РФ.

"28 марта, в субботу, из Киева прибудет в Москву специальный состав "Укрзализныци" для вывоза украинцев из России. В российскую столицу будут доставлены граждане РФ, пожелавшие вернуться на Родину", - сообщили организаторы эвакуации.

Отмечается, что состав должен утром прибыть в Москву, а вечером отправится назад, в Киев. Поезд будет включать в себя 20 вагонов и сможет вернуть в Украину до 500 человек.

Как сообщал портал "Комментарии", ранее из Неаполя в Киев спецрейсом эвакуировали украинских граждан.

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