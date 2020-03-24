Укрзализныця отправит два дополнительных поезда за украинцам в Польшу

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"Укрзализныця" отправит два дополнительных поезда "Интерсити+" из польского Перемышля в Киев. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".
Отмечается, что первый поезд № 716/715 отправится из Перемышля 25 марта в 13:10. По пути в Киев поезд должен остановиться во Львове, а потом отправится в Киев, куда прибудет в 22:17. Второй поезд № 706/705 должен отправиться из Перемышля в то же день в 15:50. Согласно плану он также должен остановиться во Львове, а прибытие в Киев запланировано на 00: 46 26 марта.
В сообщении также указано, что из Киева поезда не будут брать пассажиров. Купить билеты можно только через онлайн-сервисы.
Ранее "Комментарии" сообщали, что из Киева в Москву отправится специальный поезд, который должен забрать домой украинцев, которые находятся в России. Отдельный рейс запланирован на 28 марта. Поезд также доставит российских граждан на территорию РФ.
Также мы писали, что эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие риски несет затяжное ограничение транспортного сообщения в Украине, связанное с антикоронавирусными мерами.
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