Транспортные ограничения в Украине: эксперты рассказали, какие за этим скрываются риски

17 марта правительство приняло ряд ограничений, в числе которых: закрытие метро по всей стране, приостановка междугородних и межобластных маршрутов, запрет перевозить в городском общественном транспорте более 10 пассажиров за один раз и так далее. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие риски несет затяжное ограничение транспортного сообщения в Украине, связанное с антикоронавирусными мерами.



Государственная стратегия касательно транспортных ограничений

Аналитик, кандидат экономических наук Владимир Коваль напоминает, что на сегодняшний день ограничение по транспортному сообщению касаются исключительно пассажирских перевозок. Грузовой транспортный поток задействован в полном объеме.

"Очевидно, что эта ситуация в ближайшее время не изменится. Более того, одна из задач правительства обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания и медикаментов, – отмечает Владимир Коваль. – Что касается пассажирских перевозок, то можем констатировать: те частные предприятия, которые занимались этим бизнесом, получат колоссальные убытки. Впрочем, как и весь мелкий и средний бизнес".

Но, в случае с транспортниками, у правительства есть реальный механизм помощи, подчеркивает аналитик.

"Например, часть пассажирских транспортных компаний можно временно перепрофилировать под грузовые перевозки, – поясняет эксперт. – Необходимо, просто помочь с новым грузовым автотранспортом. Что касается финансирования, то это можно сделать, например, за счет лизинга или аренды. Естественно, что часть лизинговых или арендных платежей государство должно взять на себя. Другой вариант – задействовать транспортников на договорных условиях в перевозке военнослужащих, медиков и всех, кто обеспечивает "критическую инфраструктуру". При этом обязательно надо советоваться с профильными транспортными ассоциациями".

В любом случае сложившаяся ситуация, и не только на транспорте – чрезвычайная, а, значит, необходимы нестандартные пути решения, уверен Владимир Коваль.

"Правительство же пока не до конца разработало экстренную программу помощи бизнесу. А ведь буквально каждый час – дорог", – уверен экономист.

Риски транспортных ограничений

Руководитель политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игорь Рейтерович видит в транспортных ограничениях экономические и социальные риски.

"С экономической точки зрения компании, которые предоставляют услуги по перевозкам внутри населенных пунктов, будут нести (уже несут) существенные издержки, – поясняет Рейтерович. – Приходится закрывать часть (а то и все) маршруты, отправлять людей в неоплачиваемый отпуск или переводить на меньшую оплату. То же касается междугороднего сообщения. Под ударом и транзитный потенциал – чем больше страны закрываются, тем меньше проходит через них разного вида транспорта. Соответственно, теряются таможенные и прочие сборы".

Что касается социального аспекта, то людям, несмотря на запреты, все равно нужно пользоваться транспортом.

"Кому-то нужно ехать на работу. Кому-то – помочь родным (привезти продукты, лекарства). Многие украинцы не могут обойтись без общественного транспорта. Не у всех есть своя машина. Не все могут позволить себе такси, – подчеркивает эксперт. – И если ограничения продлят, а то и ужесточат, могут быть и уже есть точечные протесты. Перекрытие дорог, условное "укладывание под трамвай". И тут многое зависит от того, как будут действовать правоохранители, социальные службы, волонтеры, власти всех уровней. Важно не просто вводить те или иные запреты и ограничения, но и аргументировано пояснять их необходимость, а также искать возможность оказать помощь нуждающимся. В том числе – с транспортом".

Транспортные ограничения повлияют на весь бизнес

Директор инжиниринговой компании "Восток" (транспорт, промышленность, инновации) Михаил Сорокин считает, что в сложившейся ситуации с транспортными ограничениями в той или иной мере пострадают все бизнесы, но особенно – малый и микро.

"Крупный бизнес имеет запас финансовой прочности. Он в состоянии организовать логистику персонала, – поясняет эксперт. – Логистика сырья и материалов затруднена в связи с закрытием пунктов пропуска. Это даст мультипликативный эффект в росте издержек производства и скажется на общем финансовом результате".

Резервы среднего бизнеса ограничены, подчеркивает Михаил Сорокин.

"Месяц – критический срок. Дальше пойдет падение компаний, – уверен он. – С логистикой всех уровней – затруднения. Дополнительные расходы в структуре бизнеса составят больший процент, многие продукты потеряют ценовые конкурентные преимущества на рынке".

Наиболее же уязвим малый и микро бизнес.

"Персонал увольняют или не платят зарплаты, – говорит Михаил Сорокин. – Думаю, что 50% не переживут и месяц, так как постоянные издержки в виде зарплат, аренды и тому подобного никто не отменял. Правила, предусмотренные условиями форс-мажора, в данном сегменте на 70% не работают. Выживут только on-line сервисы".

Эксперт делает следующие выводы: "Для Украины максимальная открытость транзита грузов через границы, порты, аэропорты даст возможность привлечь нетрадиционные грузопотоки. Все пункты пропуска должны работать. Все органы и службы, участвующие в процессе, должны работать. Транспортная логистика внутри страны должна быть избыточной (для предотвращения скопления людей). Следует обеспечить всех средствами защиты, а пропускные пункты и предприятия – тестами".

Ранее "Комментарии" писали, что из Киева в Москву отправится специальный поезд, который должен забрать домой украинцев, которые находятся в России. Отдельный рейс запланирован на 28 марта. Поезд также доставит российских граждан на территорию РФ

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