Смерть от хантавируса в Китае и гибель ребенка из-за коронавируса в США: новости, которые вы могли пропустить

Хантавирус в Китае

В Китае из-за хантавируса умер человек. Это редкое легочное заболевание, которое переносят грызуны. Оно содержится в мочи животных и может передаваться по воздуху. Мужчина из провинции Юньнань скончался прямо в автобусе, когда ехал на работу, говорится в сообщении Global Times. Все пассажиры, которые ехали вместе с ним, сдали тест на наличие хантавируса. Вакцины от этой болезни нет, но медики утверждают, что не стоит паниковать, - хантавирус для человека менее опасен, чем, например, коронавирус.





Коронавирус унес жизнь ребенка в США



Впервые от коронавируса Covid-19 в Соединенных Штатах умер ребенок. Ранее болезнь уносила жизни только тех, кто был старше 19-ти лет. Как сообщает АР, ребенок проживал в штате Лос-Анджелес в городе Ланкастер. "Это страшное напоминание нам о том, что коронавирус поражает людей всех возрастов", говорит руководительница Департамента здоровья Барбара Феррер. При этом она не стала рассказывать подробности: ни сколько ребенку лет, ни были ли у него сопутствующие заболеваний. Коронавирусом в США болеют сейчас более чем 50 тысяч человек.





Эвакуация из Турции

Вернуться в Украину из Турции смогли 430 украинцев. Все они оказались заложниками карантина, когда 10 дней тому границы были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Два самолета забрали украинских пассажиров ночью со Стамбула, рассказал генеральный консул Украины Александр Гаман. Еще около сотни наших сограждан остаются в транзитной зоне аэропорта. Дипломаты решают, как вернуть на родину и их тоже. Всего после объявления карантина и закрытия границ в Украину из-за границы смогли вернуться около 80 тысяч украинцев.





Сильное землетрясение вблизи Курил

Мощное землетрясение зафиксировали в Тихом океане недалеко от Курильских островов. Его магнитуда составила 7,2. На Курилах сохраняется угроза цунами. Землетрясение произошло около 15:00 по местному времени. Эпицентр подземных толчков был чуть более чем в 200 километрах от Северо-Курильска. "В Северо-Курильске есть вероятность цунами. Специалисты проверяют все ли помещения целы", - рассказали в Российской академии наук. Ощутили землетресение и в Петропавловске-Камчатском, который за полтысячи километров от эпицентра. В жилищах падали мелкие вещи, а люди в страхе бежали на улицу.

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