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Умер Альбер Удерзо, автор комиксов про Астерикса и Обеликса

Французский художник, автор всемирно известных комиксов про Астерикса и Обеликса, скончался во сне в своем доме в Нейи.

сегодня, 09:12
Автор:

• Виолетта Комаровская

Умер Альбер Удерзо, автор комиксов про Астерикса и Обеликса

Автор популярных комиксов про Астерикса и Обеликса Альбер Удерзо умер во Франции. Художник скончался от сердечного приступа, сообщает BFM TV.

Альбер Удерзо умер во сне у себя дома в Ней, рассказал журналистам его зять Бернар де Шуази. Через месяц художник должен был отметить свое 93-летие. 

"Его одолела болезнь и от сильно страдал в течении последних недель. Но его смерть никакого отношения, скажем, к коронавирусу не имеет", - уверяют родственники.

Удерзо родился в семье итальянских эмигрантов в 1927-м году, однако, всю жизнь прожил во Франции. Комиксами он увлекался с раннего детства, особенно любил комиксы о Микки-Маусе. В качестве илюстратора впервые себя попробовал в 40-х годах прошлого столетия во французском издательстве SPE.

В 1951-м году Удерзо познакомился с писателем Рене Госсини. Их крепкая дружба вскоре переросла в нерушимый творческий тандем. Именно они придумали всемирно известного персонажа - галла Астерикса. Он впервые появился на страницах журнала "Пилот" в 1959-м году.

Когда в 1977-м году Госсини умер, Альбер Удерзо решил и дальше выпускать комиксы про Астерикса. Они обрели необычайную популярность. А вскоре по их мотивам было снято несколько комедийных фильмов о приключениях Астерикса и Обеликса ,которые также пришлись по вкусу зрителям по всему миру. 

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Источник: https://www.bfmtv.com/culture/albert-uderzo-est-mort-1881178.html
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