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У звезды "Иронии судьбы" обнаружили рак

Звезда "Иронии судьбы" Барбара Брыльска призналась, что больна раком, и просит поклонников пожелать ей здоровья.

сегодня, 09:47 773
Автор:

• Виолетта Комаровская

У звезды "Иронии судьбы" обнаружили рак

У 78-летней звезды "Иронии судьбы" Барбары Брыльской врачи обнаружили рак языка. В этом она сама призналась в недавнем интервью, сообщает СтарХит. 

О своем состоянии здоровья Барбара Брыльска предпочитает много не говорить. В этот раз она также не стала вдаваться в подробности. Но на прямой вопрос журналистов ответила также прямо - она действительно страдает онкологией. При чем уже не один год. "Пусть мне пожелают здоровья мои поклонники. Медики уверяют, что все будет хорошо, но со временем", - добавила артистка. Больше всего звезда "Иронии судьбы" мечтает о крепком здоровье и старается сейчас как можно больше времени проводить с родными и близкими. 

Кроме онкологии, Брыльска страдает также из-за радикулита. Ей, даже, пришлось нанять себе сиделку. 

Барбара Брыльска обрела широкую популярность после выхода на экраны нашумевшего советского фильма "Ирония судьбы, или с легким паром". Актриса сыграла главную роль - Нади. 

Сейчас звезда живет в Варшаве и часто посещает дачу в Гульчево, которую считает любимым местом для отдыха. Брыльска уверяет, что ей по душе сельская жизнь. Здесь она может не краситься и не заморачиваться по поводу своего гардероба и внешнего вида. Из-за вспышки коронавируса, призналась актриса, она не выходит из дома и старается еще больше беречь собственное здоровье. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что рак обнаружили у звезды "Гарри Поттера".


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Источник: https://www.starhit.ru/eksklusiv/barbara-bryilska-boretsya-s-rakom-205485/
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