У звезды "Иронии судьбы" обнаружили рак

У 78-летней звезды "Иронии судьбы" Барбары Брыльской врачи обнаружили рак языка. В этом она сама призналась в недавнем интервью, сообщает СтарХит.

О своем состоянии здоровья Барбара Брыльска предпочитает много не говорить. В этот раз она также не стала вдаваться в подробности. Но на прямой вопрос журналистов ответила также прямо - она действительно страдает онкологией. При чем уже не один год. "Пусть мне пожелают здоровья мои поклонники. Медики уверяют, что все будет хорошо, но со временем", - добавила артистка. Больше всего звезда "Иронии судьбы" мечтает о крепком здоровье и старается сейчас как можно больше времени проводить с родными и близкими.

Кроме онкологии, Брыльска страдает также из-за радикулита. Ей, даже, пришлось нанять себе сиделку.

Барбара Брыльска обрела широкую популярность после выхода на экраны нашумевшего советского фильма "Ирония судьбы, или с легким паром". Актриса сыграла главную роль - Нади.

Сейчас звезда живет в Варшаве и часто посещает дачу в Гульчево, которую считает любимым местом для отдыха. Брыльска уверяет, что ей по душе сельская жизнь. Здесь она может не краситься и не заморачиваться по поводу своего гардероба и внешнего вида. Из-за вспышки коронавируса, призналась актриса, она не выходит из дома и старается еще больше беречь собственное здоровье.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что рак обнаружили у звезды "Гарри Поттера".

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