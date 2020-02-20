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У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии

Актриса долго время скрывала, что у нее рак

сегодня, 14:40
Автор:

• Светлана Шкурупий

У звезды «Гарри Поттера» обнаружили рак третьей стадии

У 69-летней звезды фильмов "Гарри Поттер" и "Приключения Паддингтона" Джули Уолтерс, диагностировали страшное заболевание - рак кишечника. Об этом сообщает издание The Sun.

Актриса на протяжении 18 месяцев скрывала информацию о своем недуге от общественности и лишь недавно нашла в себе силы, чтобы признаться миру. Джули отметила, что не собирается сдаваться и начала активную борьбу против рака, и в этом ей помогают близкие люди.

Звезда "Гарри Поттера" рассказала, что обратилась в клинику и сдала медицинские анализы, когда почувствовала боль в животе, частую изжогу и приступы тошноты. А когда ей позвонили из больницы и сообщили результаты анализов, она была шокирована и думала, что врачи просто допустили ошибку.

Известно, что актрисе уже сделали операцию и она прошло несколько курсов химиотерапии. Джули уверена, что смогла побороть заболевание и что рак больше не вернется.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что звезда сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз" Шеннен Доэрти борется с раком четвертой стадии. 


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Источник: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz/11001317/dame-julie-walters-bowel-cancer-diagnosis/
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