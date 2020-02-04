Звезда сериала «Беверли-Хиллз» борется с раком четвертой стадии

48-летняя актриса, звезда сериалов "Все женщины ведьмы" и "Беверли Хиллз" Шеннен Доэрти шокировала фанатов новостью о том, что к ней вернулся рак. Об этом сообщает издание DailyMail.

Знаменитость стала гостьей шоу Good Morning America и со слезами на глазах призналась, что сейчас борется с раком четвертой стадии. Актриса захотела рассказать об этом миру сама, чтобы в прессе не было никаких домыслов и слухов. Она переживает сейчас очень тяжелый период и призналась, что очень боится.

Доэрти рассказала, что труднее всего было сообщить о страшном диагнозе самым близким людям - маме и мужу. Актриса поделилась, что очень переживает за них, ведь принять такую информацию непросто.

Также знаменитость призналась, что иногда мысленно спрашивает себя, почему это случилось именно с ней и в тоже время понимает, что никто в мире не заслуживает такой участи.

Напомним, что пять лет назад звезда "Беверли-Хиллз" справилась с раком груди, но к сожалению, заболевание снова вернулось и прогрессирует.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у мамы певицы Тейлор Свифт обнаружили рак мозга.

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