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Звезда сериала «Беверли-Хиллз» борется с раком четвертой стадии

Пять лет назад актрисе удалось победить рак груди

сегодня, 17:20
Автор:

• Светлана Шкурупий

Звезда сериала «Беверли-Хиллз» борется с раком четвертой стадии

48-летняя актриса, звезда сериалов "Все женщины ведьмы" и "Беверли Хиллз" Шеннен Доэрти шокировала фанатов новостью о том, что к ней вернулся рак. Об этом сообщает издание DailyMail. 

Знаменитость стала гостьей шоу Good Morning America и со слезами на глазах призналась, что сейчас борется с раком четвертой стадии. Актриса захотела рассказать об этом миру сама, чтобы в прессе не было никаких домыслов и слухов. Она переживает сейчас очень тяжелый период и призналась, что очень боится.

Доэрти рассказала, что труднее всего было сообщить о страшном диагнозе самым близким людям -  маме и мужу. Актриса поделилась, что очень переживает за них, ведь принять такую информацию непросто. 

Также знаменитость призналась, что иногда мысленно спрашивает себя, почему это случилось именно с ней и в тоже время понимает, что никто в мире не заслуживает такой участи. 

Напомним, что пять лет назад звезда "Беверли-Хиллз" справилась с раком груди, но к сожалению, заболевание снова вернулось и прогрессирует.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что у мамы певицы Тейлор Свифт обнаружили рак мозга.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-7965139/Shannen-Doherty-reveals-stage-IV-cancer-five-years-given-clear.html
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