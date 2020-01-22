У мамы Тейлор Свифт обнаружили рак мозга

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Одна из ведущих современных музыкальных исполнителей Тейлор Свифт откровенно рассказала о том, что ее семья переживает тяжелые времена. Так, у мамы 30-летней певицы Андреа Свифт, которая много лет борется с раком груди, обнаружили опухоль мозга. Об этом передает издание Variety.
"Моя мама - это моя руководящая сила. Не существует такой темы, которую мы не можем обсудить, она мой главный советчик. И поэтому мне очень сложно говорить о ее состоянии здоровья. Все серьезно", – с трепетом отметила Тейлор.
Американская исполнительница поделилась, что ее мама проходила курс лечения от прошлой болезни, как вдруг врачи обнаружили еще и опухоль головного мозга. Со слов Тейлор, у 62-летней Андреа появились новые симптомы, которые совершенно не похожи на то, что она когда-то переживала.
"Мы, ее семья, всегда рядом с ней и переживаем вместе все то, что происходит. Но стоит признаться, это очень сложно для всех. Мы не знаем что будет дальше", - рассказала Свифт.
Стоит отметить, что певица хочет больше времени уделять маме и борьбе с недугом, поэтому ей пришлось изменить свой гастрольный график.
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