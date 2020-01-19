Селин Дион узнала о смерти матери накануне выступления

Умерла мама всемирноизвестной канадской поп-дивы Селин Дион. Известно, что Тереза Дион скончалась от тяжелой болезни на 92-м году жизни. По данным таблоида Daily Mail, певица узнала о смерти родственницы перед одним из своих концертов. Однако, Селин не стала отменять выступление в Майами, посвятив его своей матери.

Так, со сцены певица обратилась к своим поклонникам со следующими словами: "Вам ведь уже известно, что сегодня не стало моей мамы. Но мы все, ее семья, в порядке. Я знаю, что она хотела, чтобы сегодня вечером я была самой лучшей версией себя. И я также знаю, что она хотела, чтобы все вы провели лучшее время в своей жизни".

Известно, что за несколько дней до кончины женщины у Селен состоялся серьезный разговор с лечащим врачом Терезы Дион. Тогда исполнительница узнала о том, что ее маме осталось недолго. Как призналась сама 51-летняя музыкантша, накануне она вместе с братьями и сестрами навещала мать и успела попрощаться с ней.

Стоит отметить, что мать 14 детей, телеведущая и общественный деятель, Тереза Дион в течении многих лет боролась с тяжелым заболеванием. К слову, Тереза часто посещала концерты дочери, а также появлялась с ней на красных дорожках.



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