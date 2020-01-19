Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 19.01.2020

USD/UAH

24.05

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Звезды персона Селин Дион узнала о смерти матери накануне выступления
НОВОСТИ Все новости

Селин Дион узнала о смерти матери накануне выступления

Терезе Дион было 92 года

сегодня, 18:45
Автор:

• Ростопира Наталья

Умерла мама всемирноизвестной канадской поп-дивы Селин Дион. Известно, что Тереза Дион скончалась от тяжелой болезни на 92-м году жизни. По данным таблоида Daily Mail, певица узнала о смерти родственницы перед одним из своих концертов. Однако, Селин не стала отменять выступление в Майами, посвятив его своей матери.

Так, со сцены певица обратилась к своим поклонникам со следующими словами: "Вам ведь уже известно, что сегодня не стало моей мамы. Но мы все, ее семья, в порядке. Я знаю, что она хотела, чтобы сегодня вечером я была самой лучшей версией себя. И я также знаю, что она хотела, чтобы все вы провели лучшее время в своей жизни".

Известно, что за несколько дней до кончины женщины у Селен состоялся серьезный разговор с лечащим врачом Терезы Дион. Тогда исполнительница узнала о том, что ее маме осталось недолго. Как призналась сама 51-летняя музыкантша, накануне она вместе с братьями и сестрами навещала мать и успела попрощаться с ней.

Стоит отметить, что мать 14 детей, телеведущая и общественный деятель, Тереза Дион в течении многих лет боролась с тяжелым заболеванием. К слову, Тереза часто посещала концерты дочери, а также появлялась с ней на красных дорожках.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 19 января в российских интернет-изданиях появилась информация о том, что известная 74-летняя актриса, Нина Русланова попала в больницу.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-7901635/Celine-Dion-pauses-concert-Miami-opens-passing-mother.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...