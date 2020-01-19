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В Москве госпитализировали актрису Нину Русланову – СМИ

Дочь актрисы опровергла ложную информацию, появившуюся в Сети

сегодня, 17:55
Автор:

• Ростопира Наталья

19 января в российских интернет-изданиях появилась информация о том, что известная 74-летняя актриса, Нина Русланова попала в больницу. Как передают СМИ, у народной артистки России проблемы с сердцем, и медики диагностировали у нее пароксизм предсердий. 

Однако журналисты издания Starhit, ссылаясь на дочь Руслановой Олесю Рудакову, заявили о том, что информация о госпитализации артистки является фейковой.

"Я не знаю, откуда это взялось. Я опровергаю эту очередную утку", - сообщила наследница артистки.

Кроме того, дочь звезды отметила, что Нина Ивановна не жалуется на здоровье и в последнее время находится за городом, на даче.

К слову, на днях ряд российских СМИ уже писали о том, что звезда фильма "Хрусталев, машину!" попала в больницу из-за проблем с сердцем. Тогда для родственников артистки эта новость также стала "сюрпризом".  

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный продюсер резко отозвался о концертах российских артистов в Украине.


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Источник: https://www.starhit.ru/novosti/doch-ninyi-ruslanovoy-oprovergla-ee-gospitalizatsiyu-199309/
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