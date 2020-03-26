В МВД придумали способ контроля украинцев с COVID-19

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Министерство внутренних дел Украины решило контролировать режим самоизоляции тех украинцев, у которых есть признаки заболевания коронавирусом. Контроль затронет не только заболевших, а еще и тех граждан, которые находились в контакте с заболевшими. Такое заявление сделал замминистра МВД Антон Геращенко.
Так, по словам чиновника, сейчас разрабатывается соответствующая нормативная документация, которая позволит ввести в действие специальное приложение к смартфону.
"Больные коронавирусом и те, кто контактировал с больными, будут иметь у себя такое приложение, с помощью которого мы сможем контролировать, чтобы они не выходили из дома на период изоляции", - сказал Геращенко.
Уточняется, что подобный опыт был использован в других странах, в частности, в Польше и Южной Корее.
Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания единогласно принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны.
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