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В МВД придумали способ контроля украинцев с COVID-19

Контролировать соблюдение карантина будет мобильное приложение для смартфона

сегодня, 02:30
Автор:

• Сергей Медведев

В МВД придумали способ контроля украинцев с COVID-19

Министерство внутренних дел Украины решило контролировать режим самоизоляции тех украинцев, у которых есть признаки заболевания коронавирусом. Контроль затронет не только заболевших, а еще и тех граждан, которые находились в контакте с заболевшими. Такое заявление сделал замминистра МВД Антон Геращенко.

Так, по словам чиновника, сейчас разрабатывается соответствующая нормативная документация, которая позволит ввести в действие специальное приложение к смартфону.

"Больные коронавирусом и те, кто контактировал с больными, будут иметь у себя такое приложение, с помощью которого мы сможем контролировать, чтобы они не выходили из дома на период изоляции", - сказал Геращенко.

Уточняется, что подобный опыт был использован в других странах, в частности, в Польше и Южной Корее.

Напомним, что ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания единогласно принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/mvd-budet-kontrolirovat-samoizolyatsiyu-ukraintsev-1585146117.html
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