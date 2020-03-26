Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.03.2020

BTC/USD

6607.34

ETH/USD

135.62

LTC/USD

39.07

НБУ 26.03.2020

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события С гантелями и в шляпе: священник позабавил верующих во время онлайн-службы
НОВОСТИ Все новости

С гантелями и в шляпе: священник позабавил верующих во время онлайн-службы

Некоторые зрители подшутили над оплошностью священника во время онлайн-службы и назвали ее "чудом господним".

сегодня, 10:32
Автор:

• Виолетта Комаровская

С гантелями и в шляпе: священник позабавил верующих во время онлайн-службы

Священник в Италии позабавил верующих во время онлайн-службы. Запуская трансляцию в соцсетях, он случайно включил смешные фильтры. Ролик мигом разошелся по интернету.

Из-за жестких условий карантина священникам в Италии запрещено проводить традиционные службы. Чтобы не оставить прихожан без молитвы, служители церкви ненадолго переквалифицировались в блогеров. Теперь службы они проводят онлайн с помощью прямого эфира. Однако, недостаток опыта пользования соцсетями дает о себе знать. Иногда священники попадают в забавные ситуации, как случилось и в этот раз. 

Запуская прямой эфир на смартфоне, служитель одной из итальянских церквей Паоло Лонго случайно активировал фильтры. В итоге, зрители во время молитвы увидели его в элегантной шляпе, с пышной бородой, гантелями и, даже, в цифровом шлеме. Это никак не задело чувств верующих. Напротив, они были в восторге и отблагодарили священника за отличное настроение. В комментариях под трансляцией пользователи написали, что это именно то, что нужно во время карантина. А некоторые, даже, назвали оплошность священника "чудом Господним". Также зрители начали в шутку между собой спорить о том, какой образ подходит служителю больше всего. 

Некоторые, правда, предполагают, что священник включил фильтры намеренно, чтобы позабавить верующих в этот непростой период. 

Ролик с молитвой уже посмотрели несколько миллионов пользователей. И он все еще не теряет популярности. 

Скачать видео

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что сменить профессию на время карантина пришлось американским стриптизершам. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/KiwiEV/status/1242267839236583427
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...