С гантелями и в шляпе: священник позабавил верующих во время онлайн-службы

Священник в Италии позабавил верующих во время онлайн-службы. Запуская трансляцию в соцсетях, он случайно включил смешные фильтры. Ролик мигом разошелся по интернету.

Из-за жестких условий карантина священникам в Италии запрещено проводить традиционные службы. Чтобы не оставить прихожан без молитвы, служители церкви ненадолго переквалифицировались в блогеров. Теперь службы они проводят онлайн с помощью прямого эфира. Однако, недостаток опыта пользования соцсетями дает о себе знать. Иногда священники попадают в забавные ситуации, как случилось и в этот раз.

Запуская прямой эфир на смартфоне, служитель одной из итальянских церквей Паоло Лонго случайно активировал фильтры. В итоге, зрители во время молитвы увидели его в элегантной шляпе, с пышной бородой, гантелями и, даже, в цифровом шлеме. Это никак не задело чувств верующих. Напротив, они были в восторге и отблагодарили священника за отличное настроение. В комментариях под трансляцией пользователи написали, что это именно то, что нужно во время карантина. А некоторые, даже, назвали оплошность священника "чудом Господним". Также зрители начали в шутку между собой спорить о том, какой образ подходит служителю больше всего.

Некоторые, правда, предполагают, что священник включил фильтры намеренно, чтобы позабавить верующих в этот непростой период.

Ролик с молитвой уже посмотрели несколько миллионов пользователей. И он все еще не теряет популярности.

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