Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.03.2020

BTC/USD

6660.47

ETH/USD

136.95

LTC/USD

39.09

НБУ 25.03.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США "Карантин меняет профессии": в США стриптизерши занялись доставкой еды
НОВОСТИ Все новости

"Карантин меняет профессии": в США стриптизерши занялись доставкой еды

Известный в США стриптиз-клуб решил не закрываться из-за коронавируса, в просто изменить род деятельности

сегодня, 20:00
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Карантин меняет профессии": в США стриптизерши занялись доставкой еды

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 известный портлендский стриптиз-клуб в штате Орегон США был закрыт на карантин, но решил предоставлять доступные услуги по доставке еды на дом. Непосредственными курьерами работают стриптизерши, которые выполняют новую временную работу вполне в традиционном пикантном виде.

Известно, что поначалу владелец заведения Шон Боулд опубликовал объявление об этом просто в качестве шутки, но, получив сотни восторженных комментариев, решил всерьез воплотить эту идею.

Новый сервис с обнаженными девицами назвали Boober Eats, с отсылкой на Uber Eats - свободных авто-курьеров, которые доставляют блюда из любых ресторанов на выбор клиента. 

Работницы клуба с радостью встретили возможность не терять работу, а только добавили в нее больше исключительности, которая сохраняет преимущество перед конкурентами, в частности у мужской аудитории заказчиков.

В меню доставки входят салаты, итальянские пасты, бургеры, картошка фри и безалкогольные или слабоалкогольные напитки. Готовит блюда повар стриптиз-бара.  Доставка обходится в 30 долларов США, а чаевые приветствуются. 


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как можно поддерживать физическую форму в условиях, когда все фитнес-клубы и тренажерные залы закрыты, а курортный сезон совсем не за горами.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...