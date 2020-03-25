"Карантин меняет профессии": в США стриптизерши занялись доставкой еды

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 известный портлендский стриптиз-клуб в штате Орегон США был закрыт на карантин, но решил предоставлять доступные услуги по доставке еды на дом. Непосредственными курьерами работают стриптизерши, которые выполняют новую временную работу вполне в традиционном пикантном виде.

Известно, что поначалу владелец заведения Шон Боулд опубликовал объявление об этом просто в качестве шутки, но, получив сотни восторженных комментариев, решил всерьез воплотить эту идею.

Новый сервис с обнаженными девицами назвали Boober Eats, с отсылкой на Uber Eats - свободных авто-курьеров, которые доставляют блюда из любых ресторанов на выбор клиента.

Работницы клуба с радостью встретили возможность не терять работу, а только добавили в нее больше исключительности, которая сохраняет преимущество перед конкурентами, в частности у мужской аудитории заказчиков.

В меню доставки входят салаты, итальянские пасты, бургеры, картошка фри и безалкогольные или слабоалкогольные напитки. Готовит блюда повар стриптиз-бара. Доставка обходится в 30 долларов США, а чаевые приветствуются.





Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как можно поддерживать физическую форму в условиях, когда все фитнес-клубы и тренажерные залы закрыты, а курортный сезон совсем не за горами.

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