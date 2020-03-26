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Украинцы принимают жаропонижающее, чтобы пересечь границу, - ГПСУ

В погранслужбе пожаловались на сверхнизкий процент выявления граждан с симптомами заболевания

сегодня, 11:40
Автор:

• Сергей Медведев

Украинцы принимают жаропонижающее, чтобы пересечь границу, - ГПСУ

Измерение температуры у граждан, которые въезжают в Украину не является эффективным способом выявления заболевших. Об этом заявил руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Так, по его информации повышенную температуру на границе выявили  только у 0,002% граждан. При этом обследовано было более чем 2,7 млн человек. Дейнеко назвал процент выявлены "сверхнизким" - с повышенной температурой было всего 52 человека. 

"Поступает информация, что люди перед тем, как проходить границе, употребляют жаропонижающие медицинские препараты, и мы не можем выявлять лиц, если у них нет ярко выраженных симптомов", - сообщил глава погранслужбы.


Как сообщал портал "Комментарии", в МИДе подсчитали число украинцев, которые вернулись из-за рубежа.


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