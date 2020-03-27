Весна, отбой: в Украину возвращаются снег и морозы

Столбики термометров сегодня подтверждают то, что в Украину вернулась настоящая весна. Как сообщили в гидрометцентре, днем ниже +11 градусов температура не опустится, а максимальная отметка этого дня - 17 тепла.

Так, +15…+17 градусов сегодня ожидается в Ужгороде, на градус прохладнее - в Херсоне, Запорожье, Донецке, Луганске и Днепре. В большинстве западных регионов воздух прогреется до +14-ти, как и в центральной Украине, в частности - Киеве. В Симферополе, Одессе, Николаеве, а также Харькове сегодня прогнозируют до 15 градусов тепла.

К сожалению, потепление продлится лишь до этих выходных включительно. С понедельника синоптики передают ночные заморозки и всего лишь до +4 градусов днем. Более того, вновь ожидаются осадки в виде снега.

Ранее мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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