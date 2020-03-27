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Смерть украинки от коронавируса и Антимонопольный комитет против поставщиков: новости, которые вы могли пропустить

За границей от коронавируса снова гибнут украинцы, а Антимонопольный комитет подозревает, что в резком скачке цен в магазинах виноваты поставщики.

сегодня, 08:15 550
Автор:

• Виолетта Комаровская

Смерть украинки от коронавируса и Антимонопольный комитет против поставщиков: новости, которые вы могли пропустить

Коронавирус унес жизнь украинки  

Еще одна украинка скончалась от коронавируса за границей. Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел в Facebook. В какой именно стране это случилось в МИД не уточнили. Ранее три украинки умерли в больницах Италии. В медучреждениях за границей сейчас находится 22 украинца с диагнозом Covid-19. Больше всего - 5 - в больницах Италии. Четверых спасают от коронавируса в Доминикане и столько же в Германии. По два украинских пациента в ОАЭ и Польше и по одному в Нидерландах, США, Испании, в Нигерии и на Сейшелах.  Восьмерых с больниц в разных странах уже выписали. Остаются на карантине за границей 160 украинцев.  


Антимонопольный комитет против поставщиков

Законным ли было поднятие цен на продукты питания в Киеве, проверит Антимонопольный комитет. Там уже открыли дело против поставщиков, которые привозят продукты в супермаркеты столицы. Об этом сообщил руководитель областного ведомства Алексей Хмельницкий. Антимонопольный комитет заметил, что в разных сетях в Киеве после введения карантина цены на определенные группы товаров поднимали синхронно, а это может свидетельствовать о "антиконкурентном поведении участников рынка", сказал Хмельницкий. Речь идет о средствах индивидуальной защиты и некоторых продуктах питания. Если действия поставщиков признают незаконными, АМКУ может оштрафовать их на сумму 10% от оборота компании за прошлый год. 


Цветочная катастрофа в Нидерландах

Из-за коронавируса и карантина фермеры в Нидерландах вынуждены уничтожать тысячи цветков, которые при более благоприятных условиях должны были пойти на экспорт либо на внутренний рынок. Об этом пишет Associated Press. Сейчас спрос на цветочную продукцию резко упал и девать ее просто некуда. Обороты на рынке упали на 85%, говорят представитель цветочных компаний. Некоторые фермеры начали бесплатно раздавать цветы врачам. Цветочный бизнес - это визитная карточка Нидерландов. Они поставляют на мировые рынки около половины всех цветов. В прошлом году страна на экспорте цветов заработала 6 миллиардов евро. В этом, очевидно, им придется считать не доходы, а потери. 


Генерал в юбке

Звание генерала в Украине второй раз в истории получила женщина. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Звание генерал-майора присвоили служащей со Службы безопасности Украины Юлии Лапутиной. Она работает заместителем начальника Департамента контрразведки, который занимается информационной безопасностью Украины. Первой звание генерала среди женщин в Украине получила в 2018-м году коллега Лапутиной по СБУ. Звание генерал-майора от Петра Порошенко получила начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей. Ни в Национальной гвардии, ни в ВСУ женщин-генералов пока нет. 


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