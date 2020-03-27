В Одессе не могут потушить жилой дом: спасатели в больнице, сотня жильцов "поселились" в автобусах

В Одессе с 3:00 горит жилой дом, в результате чего пострадало несколько человек. Как сообщает портал “Думская”, пожар произошел в микрорайоне "Вузовский" в шестиэтажке на Люстдорфской дороге, 140/1. Несмотря на то, что все это время пламя тушат сотрудники ГСЧС, огонь перекинулся на крышу и локализовать его до сих пор не удалось.

По информации правоохранителей и спасателей огонь вспыхнул в нежилой квартире на шестом этаже, в которой хранили макулатуру. Дом обесточили и отключили от газа, а сотня жильцов с ночи пребывает в автобусах, где их обеспечили горячим питьем.

По состоянию на 7:00 огонь распространился на площади 400 “квадратов”. Во время тушения пожара пострадало два спасателя, которые надышались угарным газом. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.

В ГСЧС говорят о том, что присвоили пожару второй ранг, а его тушение осложняется из-за армированной крыши: спасатели не могут добраться до утеплителя и балок.

Спустя шесть часов тушения огонь все еще не ликвидировали. На данный момент коммунальщики пилят ветки деревьев и отгоняют весь транспорт, чтобы ничего не мешало проезду спецтехники.

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