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В Одессе не могут потушить жилой дом: спасатели в больнице, сотня жильцов "поселились" в автобусах

В микрорайоне "Вузовский" в шестиэтажке на Люстдорфской дороге в Одессе произошел масштабный пожар, один из спасателей в реанимации, и огонь все еще не потушили

сегодня, 10:00 951
Автор:

• Елена Волкова

В Одессе не могут потушить жилой дом: спасатели в больнице, сотня жильцов "поселились" в автобусах

В Одессе с 3:00 горит жилой дом, в результате чего пострадало несколько человек. Как сообщает портал “Думская”, пожар произошел в микрорайоне "Вузовский" в шестиэтажке на Люстдорфской дороге, 140/1. Несмотря на то, что все это время пламя тушат сотрудники ГСЧС, огонь перекинулся на крышу и локализовать его до сих пор не удалось.

По информации правоохранителей и спасателей огонь вспыхнул в нежилой квартире на шестом этаже, в которой хранили макулатуру. Дом обесточили и отключили от газа, а сотня жильцов с ночи пребывает в автобусах, где их обеспечили горячим питьем.

По состоянию на 7:00 огонь распространился на площади 400 “квадратов”. Во время тушения пожара пострадало два спасателя, которые надышались угарным газом. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. 

В ГСЧС говорят о том, что присвоили пожару второй ранг, а его тушение осложняется из-за армированной крыши: спасатели не могут добраться до утеплителя и балок.

Спустя шесть часов тушения огонь все еще не ликвидировали. На данный момент коммунальщики пилят ветки деревьев и отгоняют весь транспорт, чтобы ничего не мешало проезду спецтехники.


Напомним, на днях в Одессе произошла авария, в результате которой один из автомобилей влетел в МАФ и загорелся
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Источник: comments.ua
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