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Еще несколько украинцев выздоровели от коронавируса

Среди украинцев, которым уже удалось победить коронавирус, есть ребенок.

сегодня, 11:09
Автор:

• Виолетта Комаровская

Еще несколько украинцев выздоровели от коронавируса

Количество украинцев, которые выздоровели от коронавируса в Украине, выросло. Теперь их четверо, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. 

Все те, кому уже удалось побороть коронавирус, из Черновицкой области. Это первый регион, где в начале месяца начал распространяться Covid-19. Теперь пациенты один за другим идут на поправку. На прошлой неделе выздоровел мужчина, который заболел первым. Теперь повторные тесты на коронавирус сделали еще трем пациентам и они показали негативный результат. Среди тех, кто выздоровел, двое взрослых и один ребенок. 

Сегодня, 27 марта, должны получить результаты повторного теста еще одного пациента. Также в Черновцах. Он уже чувствует себя хорошо и готовится к выписке домой. Однако, пока нет официальных подтверждений, что он полностью здоров, врачи отпустить его не могут. Результат должен быть готов к концу дня, говорит Ляшко. Так что выходные, вероятно, этот пациент уже проведет дома. 

В общем в Украине официально диагноз коронавирус Covid-19 уже подтвержден у 218 пациентов. Пятеро из них - умерли. Больше всего заболевших в Черновицкой области, а также в Киеве. Там по 47 случаев. Меньше всего - на Закарпатье, в Луганской и Херсонской области. В этих регионах по одному заболевшему. Не фиксировали пока официально случаев коронавируса Covid-19 в Черниговской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Николаевской, Кировоградской и Хмельницкой области. Однако, в некоторых из этих регионов местная власть заявляла о первых случаях коронавируса. Это показали экспресс-тесты. Но поскольку там еще ждут подтверждение из лаборатории, Минздрав не вносил эти случаи в официальную статистику. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, как хоронят в Украине умерших от коронавируса. 



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Источник: https://www.facebook.com/cvODA/
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