К покушению на Соболева причастны минимум пять человек, - ГПУ

Генеральная прокуратура сообщила новые подробности в деле о покушении на депутата Киевсовета Вячеслава Соболева, в результате которого был застрелен его 3-летний сын Саша. По информации гособвинителей, к преступлению причастны минимум пять человек.

Имена подозреваемых пока не называют в интересах расследования. Известно лишь то, что двум из этих лиц уже избрали меру пресечения.

Напомним, в феврале депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев сделал резонансное заявление: на него и его близких готовят очередное покушение. Опасаясь за жизнь, Соболев просит аудиенции президента Владимира Зеленского. 1 декабря снайпер выпустил пулю по автомобилю депутата, которая угодила в трехлетнего Сашу – сына Вячеслава Соболева. Со дня гибели ребенка депутат пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание.

Сейчас, как заявил Соболев, он располагает информацией о готовящемся покушении, которая есть и у полицейских. Депутат говорит, что с момента гибели его сына следствие не продвинулось, а сейчас с его семьи сняли охрану. Соболев в своем видеообращении просит помощи у президента.





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