Новое покушение на Соболева и вода для Крыма: какой была эта среда

Покушение. Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев сегодня сделал резонансное заявление: на него и его близких готовят очередное покушение. Опасаясь за жизнь, Соболев просит аудиенции президента Владимира Зеленского. Стоит напомнить, что 1 декабря снайпер выпустил пулю по автомобилю депутата, которая угодила в трехлетнего Сашу – сына Вячеслава Соболева. Со дня гибели ребенка депутат пообещал сделать все, чтобы виновные понесли наказание.

Сейчас, как заявил Соболев, он располагает информацией о готовящемся покушении, которая есть и у полицейских. Депутат говорит, что с момента гибели его сына следствие не продвинулось, а сейчас с его семьи сняли охрану. Соболев в своем видеообращении просит помощи у президента.

Планы новоиспеченного главы ОП. Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел первый брифинг, на котором рассказал о принципах будущей работы и основных направлениях, над которыми будет работать команда под новым руководством.

Новоиспеченный глава ОП поблагодарил президента за доверие и Андрея Богдана за работу, опровергнув сплетни о войнах, которые якобы происходили в Офисе. Ермак заявил, что хочет "сделать Украину успешной и процветающей страной". Кроме того, он признал, что ОП следует развивать коммуникации и становиться прозрачнее, поэтому пообещал улучшить отношения с медиа и отметил независимость СМИ. Среди основных направлений назвал остановку войны на Донбассе, региональную политику, а также развитие инвестиционных процессов.





"Российский Крым". Лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что поддерживает идею возобновления подачи воды в аннексированный Крым в обмен на уступки России по Донбассу. Однако в РФ в ответ на это сказали, что не готовы отказаться от своей позиции по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Крым не может быть объектом каких-либо разменов и является "российским регионом", водоснабжение которого предусмотрено государственными программами развития.

Борьба с коронавирусом. Ученые начали испытания вакцины против коронавируса на животных. Исследования проводят в Имперском колледже в Лондоне. Цель ученых - к концу года найти эффективную и безопасную вакцину против штамма COVID-19, чтобы помочь людям. Пока что эксперты поместили вакцину в организмы мышей. Неделю будут наблюдать за реакцией животных, анализировать кровь и антитела на коронавирус. После примерно 1-2 месяца исследований вакцину смогут начать тестировать на людях. Стоит добавить, что обычно разработка вакцины может занять годы испытаний на животных и клинические исследования на людях, а затем еще нужно получить разрешение на массовое производство. Ученые надеются, что анализ коронавируса SARS, прошедший почти 20 лет назад, может ускорить процесс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!