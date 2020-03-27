Коронавирус подтвердился у замглавы Нацполиции, который не ездил накануне за границу – Геращенко

Коронавирусом Covid-19 инфицировался заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Сейчас состояние здоровья Крищенко удовлетворительно, он продолжает работать дистанционно. Сообщается, что все, кто контактировал с больным, информированы о потенциальном риске заболевания и находятся в самоизоляции. Кроме того, продезинфицировали помещения столичного "главка". Добавим, что ни руководитель столичной полиции, ни члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились.

Всего сегодня положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта. По словам Геращенко, именно медики и правоохранители, как показывает трагический опыт Италии, чаще всего становятся жертвами пандемии.

Напомним, у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона подтвердили коронавирус.

Ранее "Комментарии" писали, что в Минздраве определили, какого возраста люди в Украине чаще всего болеют на коронавирус.

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