Экс-главу МИД Леонида Кожару взяли под стражу

Экс-главу МИД Леонида Кожару сегодня взяли под стражу в зале Шевченковского суда Киева по подозрению в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого. Об этом сообщает “РБК-Украина”.

Арест произвели после вчерашнего заявления супруги Кожары о том, что именно она выстрелила в Старицкого, который якобы схватил пистолет. Однако эксперты не нашли следов выстрела на ее руках и опровергли причастность женщины к убийству.

Служители Фемиды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая. Однако Кожара может выйти под залог 14 млн гривен, сдав свои документы.

Как ранее сообщали “Комментарии”, убийство произошло в доме дипломата, в гости к которому приехал бывший директор телеканала. Мужчины выпивали, но в 22:00 прогремел выстрел. Супруга подозреваемого говорит, что конфликта не было, но Старицкий, будучи в алкогольном опьянении, взял пистолет, который она пыталась отобрать. Убийство Старицкого якобы произошло по неосторожности.

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