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Как правильно закупаться в магазинах и обрабатывать упаковку товаров во время пандемии коронавируса

Стало известно, каких правил стоит придерживаться во время карантина в магазинах и как поступать с упаковкой еды или других товаров

сегодня, 19:30
Автор:

• Таисия Ерохина

Как правильно закупаться в магазинах и обрабатывать упаковку товаров во время пандемии коронавируса

Коронавирусная инфекция распространяется, когда вирусоноситель кашляет или чихает, поэтому воздух буквально напичкан вирусом. Даже выходя в магазин мы рискуем, вот почему пресловутая безопасная дистанция в 1,5-2 метра между людьми так важна, пишет ВВС.

По мнению профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блюмфилд, супермаркеты - идеальное место для передачи вируса. Ведь там множество людей трогают и перекладывают товар, прикасаются к конвейерной ленте на кассе, нажимают на кнопки на банковских терминалах…  Поэтому, чтобы снизить риски инфицироваться, необходимо выполнять 3 следующих несложных правила. Во-первых, мыть руки с мылом в течение 20 секунд или протирать их дезинфицирующими средствами на спиртовой основе до и после похода в магазин. Во-вторых, помнить, что поверхности могут быть заражены, потому не стоит трогать лицо после прикосновения к продуктовой тележке, корзине, упаковкам и витринам. В-третьих, использовать бесконтактные способы оплаты.

Самую большую угрозу, отмечает профессор Блюмфилд, представляют упаковки, которые трогают сотни рук. Потому рекомендуется пластиковую и стеклянную тару отложить на 72 часа перед использованием или сразу же протереть дезинфектором. А все, что продается на развес и проходит через руки продавцов, нужно тщательно мыть под проточной водой и дать высохнуть.

Добавим, что нет доказательств того, что вирус передается через еду. Ученые подозревают, что он погибнет при готовке на высокой температуре.

Ранее "Комментарии" рассказали, как обезопаситься при использовании услуг доставки еды или других товаров на дом в условиях карантина.


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Источник: https://www.bbc.com/news/science-environment-52040138
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