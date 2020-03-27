Как правильно закупаться в магазинах и обрабатывать упаковку товаров во время пандемии коронавируса

Коронавирусная инфекция распространяется, когда вирусоноситель кашляет или чихает, поэтому воздух буквально напичкан вирусом. Даже выходя в магазин мы рискуем, вот почему пресловутая безопасная дистанция в 1,5-2 метра между людьми так важна, пишет ВВС.

По мнению профессора Лондонской школы гигиены и тропической медицины Салли Блюмфилд, супермаркеты - идеальное место для передачи вируса. Ведь там множество людей трогают и перекладывают товар, прикасаются к конвейерной ленте на кассе, нажимают на кнопки на банковских терминалах… Поэтому, чтобы снизить риски инфицироваться, необходимо выполнять 3 следующих несложных правила. Во-первых, мыть руки с мылом в течение 20 секунд или протирать их дезинфицирующими средствами на спиртовой основе до и после похода в магазин. Во-вторых, помнить, что поверхности могут быть заражены, потому не стоит трогать лицо после прикосновения к продуктовой тележке, корзине, упаковкам и витринам. В-третьих, использовать бесконтактные способы оплаты.

Самую большую угрозу, отмечает профессор Блюмфилд, представляют упаковки, которые трогают сотни рук. Потому рекомендуется пластиковую и стеклянную тару отложить на 72 часа перед использованием или сразу же протереть дезинфектором. А все, что продается на развес и проходит через руки продавцов, нужно тщательно мыть под проточной водой и дать высохнуть.

Добавим, что нет доказательств того, что вирус передается через еду. Ученые подозревают, что он погибнет при готовке на высокой температуре.

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