Прогноз погоды на субботу: в Украине тепло и без осадков

Сегодня днем в Украине температура воздуха прогреется до 12-17 градусов тепла. В то же время ночью синоптики прогнозируют похолодание д 0-5 градусов тепла, а в западных областях нашей страны столбики термометра могут опуститься до -1…-3 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.



Ожидается, что ветер будет восточный, 5-10 м/с, в юго-восточной части местами порывы 15-20 м/сек.

Теплее всего сегодня будет в Николаевской и Закарпатской областях, там, по прогнозу синоптиков, температура воздуха сегодня прогреется до +15…+17 градусов. В то же время, холоднее всего сегодня днем будет в Волынской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях – столбики термометров покажут +12…+14 градусов. В остальных регионах нашей страны синоптики прогнозируют от +13 до +16 градусов.

По всей территории страны сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ранее "Комментарии" писали, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.



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