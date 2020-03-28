Переход на летнее время: во сколько сегодня ночью нужно перевести часы

Украина завтра, 29 марта, переходит на другое сезонное время – летнее. Украинцам сегодня в 3:00 ночи нужно перевести стрелки часов на час вперед.

Так, с 29 марта наша страна перейдет на летнее время. Поспать воскресным утром украинцам придется на час меньше. Зато будет возможность дольше работать при дневном свете.

Добавим, что такой часовой маневр с 13 мая 1996 года закреплен постановлением Кабинета Министров №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Согласно документу, в последнее воскресенье марта в 3:00 часовая стрелка переводится на 1 час вперед. Так, переход на летнее время нужен для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Отметим, что некоторые ученые говорят о том, что переход на летнее время люди переносят хуже, чем на зимнее.

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