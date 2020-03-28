В МИД рассказали, из каких стран можно добраться до Украины на авто

Добраться на автомобиле до Украины можно из Германии, Австрии, Венгрии и некоторых других стран. Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины в своем Telegram-канале относительно коронавируса.

Так, сейчас из Германии, Австрии, Чехии можно доехать до Украины при помощи транзитного коридора через Австрию и Венгрию. В частности транзит с Германии разрешен на трассе А1 Мюнхен-Зальцбург, он работает с 17.00 до 01.00. В этот же временной промежуток возможно движение по территории Австрии. Отмечается, что пересекать чешско-австрийскую границу нужно с полным баком бензина и проехать Австрию транзитом, без остановок, вплоть до границы с Венгрией. Тогда как в Венгрию можно въехать через пункт пропуск Никелсдорф-Хэдъешхалом, там работает коридор с 21:00 по 5:00. Въезд в Украину будет через пункт пропуска Чоп-Захонь.

Сообщается, что из Беларуси, РФ, Молдовы, Словакии, Румынии и Польши можно заехать через КПП, которые обозначены зеленым на интерактивной карте Государственной таможенной службы.

Тогда как из Литвы и Латвии транзит разрешен только через Беларусь, а с Сербии – через Румынию. В МИД подчеркнули, что посольство Украины в Румынии должно заблаговременно уведомить Министерство иностранных дел Румынии официальной нотой с перечнем лиц, планирующих осуществить транзит.

Добавим, что в МИД советуют при планировании поездки связаться с соответствующим консульством Украины.

Также в МИД отметили, что по возможности украинцев просят остаться в стране нынешнего пребывания.



Ранее "Комментарии" сообщили, что украинцы принимают жаропонижающее, чтобы пересечь границу.

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